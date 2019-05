Chelsea, Sarri dopo il trionfo parla del futuro: “ho ancora due anni di contratto”

“Hazard va via? Mi dispiace perche’ e’ una perdita, anche dal punto di vista umano. In quanto a me, domani iniziamo a parlare con la societa’. Il confronto e’ dovuto, ma io ho due anni di contratto. Sono stato dato per certo alla Roma e poi alla Juventus. Finche’ leggi queste cose sul giornale, va bene”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League con Chelsea, importanti indicazioni sui rumors sulla Juventus. “Lo scorso anno sono andato all’estero per non fare direttamente il salto su un’altra panchina italiana. Dedico questa vittoria a tutti i tifosi napoletani”, le sue parole.