Tottenham-Liverpool, Klopp: “sarà una lotta come in ogni finale”

“L’anno scorso non eravamo i favoriti con il Real Madrid, quest’anno non e’ molto chiaro chi lo sia”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della finale di Champions League in programma domani sera contro il Tottenham. “Abbiamo fatto piu’ punti di loro in Premier, abbiamo vinto due partite contro il Tottenham, ma sempre per 2-1, e’ difficile indicare il favorito. Affrontiamo una squadra molto forte – ha proseguito il tecnico tedesco -, non credo sia importante individuare la squadra favorita, abbiamo avuto il tempo per prepararci bene, ora speriamo di poterlo dimostrare in campo. Dal punto di vista psicologico non e’ un problema affrontare una squadra inglese, la cosa complicata e’ arrivare in finale, il Tottenham l’ha fatto in maniera eccezionale ma anche noi, lo meritiamo entrambi. Ajax-Barcellona sarebbe stata un’altra bella finale, cosi’ come altri possibili accoppiamenti, ma tocca a noi e il Tottenham”.

“Barcellona e Tottenham sono squadre di grande valore, ma diverse – spiega l’allenatore dei “reds” -. In questa finale si affrontano squadre con qualita’ importanti, le sfide tra noi e gli “spurs” sono sempre state intense, vedremo le circostanze di domani, il clima e tutto il resto. Pare che ci sara’ molto caldo, vedremo. Di sicuro sara’ una lotta come lo e’ ogni finale”.