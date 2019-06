Accadde oggi, 13 giugno 1999: la prima storica promozione in Serie A della Reggina

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi della Reggina, sono passati 20 anni infatti dalla prima storica promozione in Serie A del club amaranto. Il 13 giugno è una data cerchiata sul calendario per i tifosi della Reggina, la vittoria per 1-2 sul campo del Torino vale la prima promozione in massima categoria, indimenticabile il gol di Martino che ha mandato in estasi i tantissimi tifosi amaranto. La Reggina aveva bisogno dei tre punti per festeggiare, vantaggio amaranto con Cozza su calcio di rigore, poi il pareggio di Ferrante ma è Tonino Martino a realizzare la rete del definitivo 1-2. Tanti gli eroi di quella annata: Ciccio Cozza, Orlandoni, Possanzini, Artico e Pinciarelli, impossibile non menzionare Giacchetta, Firmani, Tomic e capitan Maurizio Poli. Oggi si festeggia in Riva allo Stretto in attesa di tornare grandi protagonisti nel calcio che conta davvero.