Calciomercato Bologna, ufficiale: riscattato Orsolini dalla Juventus

Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra Under 23 bianconera. Il riscatto di Orsolini costerà al Bologna circa 13 milioni di euro e considerato il passaggio del difensore e il prestito oneroso l’affare complessivo si aggira intorno ai 15. In arrivo anche il rinnovo di contratto per il ragazzo, che firmerà un contratto con il club rossoblu’ fino al 2024.

Ecco la nota del club rossoblu: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Orsolini dalla Juventus FC“.