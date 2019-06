Calciomercato Inter, il Ct del Belgio fa sognare i tifosi nerazzurri: “Lukaku…”

Calciomercato Inter – E’ tra i principali obiettivi dei nerazzurri per il ruolo di prima punta. Romelu Lukaku non ha fatto mistero di apprezzare la pista italiana, ma attualmente è un calciatore del Manchester United.

Emergono però novità interessanti in merito al suo futuro dalle parole del Ct del Belgio, Roberto Martinez: “Lukaku – ha detto al quotidiano Hin – ha bisogno di uno stimolo nuovo, è pronto per fare nuove esperienze. Non sono preoccupato per Romelu, può giocare ovunque e può essere ancora importante per i ‘red devils’, ma io voglio che i miei giocatori siano felici e quindi penso che debba andarsene. Deve trovare la destinazione giusta“.