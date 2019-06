Calciomercato Juventus, destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro…

Calciomercato Juventus – Destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile.

Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Molto lontana l’idea di uno scambio con il giovane attaccante italiano. Non è l’Inter, infatti, la prima destinazione di Kean in caso di cessione della Juve (permanenza comunque data a 1.50): Stanleybet propone l’Ajax, a 4, nell’ambito dell’affare De Ligt.