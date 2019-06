CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio cerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo di Darmian era stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di riconquistare l’azzurro (Darmian vuole la Nazionale ed Euro 2020). La Lazio sarebbe il trampolino di lancio ideale, visto quanto successo con Acerbi. A sinistra, uno dei nomi è quello di Leonardo Spinazzola, che potrebbe rientrare in un’ipotetica operazione Milinkovic-Savic con la Juventus. In uscita c’è Durmisi, oggetto misterioso degli ultimi mesi biancocelesti. Possibile partente Marusic, in caso di offerte interessanti.