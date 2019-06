Calciomercato Milan, Kessié non rientra nei piani di Giampaolo: possibile uno scambio [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Il centrocampista ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, dovrà essere riscattato dai rossoneri con il versamento dei 20 milioni mancanti all’Atalanta, dopo gli 8 di prestito oneroso e i 2 di bonus già pagati. Ma molto difficilmente Kessié giocherà nel Milan la prossima stagione. Già a gennaio c’erano state sirene inglesi per lui: Tottenham, Arsenal ed Everton sono le società britanniche più interessate, ma il Milan chiede 35 milioni per lasciarlo partire.

Ecco allora spuntare un’altra idea: uno scambio con la Fiorentina con Jordan Veretout. Il centrocampista francese interessa molto i rossoneri che vogliono anticipare le mosse della Roma, altra squadra sul mediano viola. Lo scambio sarebbe gradito alla Fiorentina che punta a costruire una squadra importante da regalare a Montella e Kessié potrebbe essere la prima fondamentale pedina.