CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli tenta il grande colpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Ancelotti avrebbe ottenuto il sì di James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco. Il procuratore del calciatore è il potente Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che ha già allenato James in due occasioni: al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il colombiano ha vissuto fasi alterne nelle ultime stagioni e provare una nuova esperienza potrebbe rilanciare la sua carriera. Il Bayern Monaco ha la possibilità di esercitare il riscatto di James dal Real Madrid per 42 milioni ma difficilmente sfrutterà quest’opzione. Ecco così che il Napoli potrebbe inserirsi per sondare il terreno per la fattibilità dell’operazione.