Calciomercato Napoli, prende forma la squadra per la prossima stagione: due super colpi che fanno sognare i tifosi [NOMI]

Inizia a prendere forma il Napoli di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Già definito l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno destro dell’Empoli Giovanni Di Lorenzo. In entrata sono attesi almeno 3-4 colpi per regalare al tecnico di Reggiolo una squadra pronta a lottare su tre fronti: campionato, Champions e Coppa Italia. Inevitabilmente ci saranno delle cessioni. Il Napoli non si priverà, a meno di colpi di scena clamorosi, di alcune colonne portanti della squadra come Koulibaly, Allan, Insigne e Mertens. Più vacillante è la posizione di Callejon e Albiol. L’esterno d’attacco spagnolo potrebbe ritagliarsi un ruolo da comprimario, mentre il Valencia vorrebbe riportare in Spagna l’esperto difensore centrale.

Ancelotti, già nella sua prima stagione, ha abbandonato progressivamente l’idea del 4-3-3, giocando spesso con il 4-4-2 con esterni molto offensivi, quasi un 4-2-4 o con un 4-3-1-2 in caso di emergenza o quando c’era un risultato da recuperare con il ruolo di trequartista svolto da uno degli attaccanti, spesso Insigne o Mertens. L’idea di Ancelotti per la prossima stagione sarà continuare su questa strada, variando modulo in base all’avversario o alle esigenze ma, di base, il suo nuovo Napoli verrà costruito sul 4-3-2-1, l’albero di Natale tanto caro all’ex allenatore del Milan. Per fare ciò, dal mercato dovranno arrivare giocatori in grado di interpretare al meglio il ruolo di trequartista. Inoltre, nei giorni scorsi, il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso un grande centravanti. Spunta un bomber di una grande del calcio europeo, chiuso dai nuovi arrivi. A completare la squadra saranno un altro esterno di difesa e un centrocampista, oltre a qualche rincalzo di qualità da sfruttare nel caso di turnover, a cui Ancelotti è sembrato affidarsi spesso nella sua prima stagione. In alto la FOTOGALLERY con l’11 titolare del Napoli per la stagione 2019-2020 che fa già sognare i tifosi.