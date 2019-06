Calciomercato, dalla Francia: riunione segreta per Griezmann al Barcellona

Sembra proprio solo un conto alla rovescia per l’annuncio del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona, i blaugrana sono pronti a piazzare un colpo veramente importante per l’attacco. Come riferisce l’Equipe la scorsa settimana sarebbe andata in scena una riunione segreta fra i dirigenti del club blaugrana e l’entourage del calciatore per chiudere l’operazione, dal 1 luglio la clausola rescissoria del francese scenderà da 200 a 120 milioni, sarà dunque quello il giorno utile per ufficializzare l’operazione. Il Barcellona può già contare su una squadra fortissima ed in grado di vincere tutto, il colpo Griezmann aumenta ancora di più il tasso tecnico e realizzativo della squadra con i blaugrana seri candidati alla vittoria della prossima Champions League.