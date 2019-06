Calciomercato Serie B, Pescara scatenato: le manovre in casa Ascoli, Perugia e Spezia

CALCIOMERCATO SERIE B – Grandi manovre in Serie B. Il calciomercato sta per aprirsi ufficialmente, ma le squadre sono già al lavoro. Come riporta il Corriere dello Sport, particolarmente attivo il Pescara. Gli abruzzesi hanno messo gli occhi su Riccardo Improta per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno campano, ultima stagione al Benevento, sarebbe interprete ideale per il 4-3-3 di Luciano Zauri. I biancoazzurri seguono con interesse anche i profili di Galano, Scamacca e Tumminello. Chi lascerà il Pescara è Gaston Brugman, la società ha già individuato il sostituto: si tratta di Luca Palmiero, di proprietà del Napoli ma l’ultima stagione al Cosenza.

In fase di definizione l’accordo tra il Pescara e Massimiliano Busellato, centrocampista del Foggia. Sempre del Foggia interessa anche Francesco Deli. Novità anche per quanto riguarda il settore giovanile del Pescara: il nuovo allenatore della Primavera sarà Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo tra le altre.

Il Perugia cerca un trequartista, dopo aver perso Verre (troppo alta la cifra di 3 milioni per il riscatto). Il nome nuovo è quello di Francesco Deli, sul quale però è forte la concorrenza di Pescara e Frosinone. Due scommesse possibili per il Grifone sono invece Marius Marin, centrocampista del Sassuolo, Davide Buglio dell’Arezzo. Interessa anche Ahmad Benali del Crotone. In attacco si valuta Valerio Rossetti, mentre sta entrando nel vivo la trattativa per Pietro Iemmello.

Lo Spezia, ufficializzato il nuovo allenatore Vincenzo Italiano, lavora al rinnovo del prestito con la Roma per Elio Capradossi. Piace anche Costa Ferreira, ultima stagione al Trapani.

L’Ascoli rischia di perdere Ninkovic. Forti interessi per il centrocampista da parte di Verona, Spal ed Eintracht Francoforte. In entrata si pensa a Cesar Falletti del Palermo e Stephen Omeonga del Genoa. Per l’attacco, infine, l’Ascoli si iscrive all’asta per Iemmello.