Calciomercato Torino, Milinkovic-Savic in prestito allo Standard Liegi

CALCIOMERCATO TORINO – Vanja Milinkovic-Savic, portiere 22enne e fratello di Sergej, passa dal Torino allo Standard Liegi in prestito: ad ufficializzarlo il sito dei belgi. Lo Standard avrà la possibilità di riscattare il gigante portiere serbo, l’ultima stagione in prestito prima alla Spal e poi all’Ascoli.

“L’ormai certa partecipazione del Torino alla Europa League è un’ottima notizia per la nostra economia turistica. Ho partecipato ieri alla assemblea di Federalberghi, dove sono stati presentati dati confortanti ma che puntiamo a migliorare. Avere due squadre in Europa, con il conseguente ritorno di immagine e di tifosi che visiteranno il nostro capoluogo è certamente un fatto positivo, sul quale dobbiamo lavorare anche a livello di strategie politiche sull’incoming”. Così l’assessore della Regione Piemonte, Roberto Rosso, sul ritorno in Europa del Toro.

Torino, è ufficiale: Massimo Bava è il nuovo direttore sportivo