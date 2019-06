Cristiano Ronaldo gonfia il petto: “ho fatto il Triplete”

“Tre di seguito”, e poi una serie di bandierine del Portogallo. Cristiano Ronaldo gonfia il petto e su Instagram, celebra le sue vittorie di questa stagione calcistica dopo il successo anche in Nations League. “Dopo aver conquistato la Coppa Italia (in realta’ si riferisce alla Supercoppa italiana n.d.r.) e il campionato italiano – scrive CR7 -, non avrei potuto avere una maniera migliore di terminare la stagione che con la conquista dell’Uefa Nations League. 2+1= triplete”.

“Un orgoglio enorme – spiega Ronaldo – vincere un altro titolo con la nostra nazionale. Questa coppa e’ per tutti i portoghesi, grazie del vostro appoggio”.