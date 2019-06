Cristiano Ronaldo si candida per il Pallone d’Oro: “i numeri parlano chiaro”

“Stiamo vivendo un ciclo vincente, non si puo’ vincere sempre ma dal 2016, da quando abbiamo vinto gli Europei, stiamo vivendo un periodo molto positivo e adesso e’ arrivata anche la Nations League”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ai microfoni del programa ‘El Larguero’ di Cadena SER, dopo la vittoria in Nations League contro l’Olanda. “Ci stiamo godendo questo momento io e i miei compagni, perche’ giocare e vincere con la maglia del proprio paese e’ molto importante”, ha spiegato CR7 che poi elogia i tifosi. “Il tifo e’ stato incredibile per me e per i miei compagni, ci hanno dato una grande mano cosi’ come anche tra noi giocatori ci siamo aiutati l’uno con l’altro, c’e’ un legame molto forte tra di noi”.

Sul Pallone d’Oro: “non so cos’altro dovrei fare per vincerlo, ho vinto tre tornei e il mio rendimento e’ stato alto come sempre, non ho mai avuto una stagione negativa e questa non fa eccezione. I miei 16 anni di calcio parlano per me. Non so se lo merito, non tocca a me dirlo, tocca a voi giornalisti valutare e giudicare quello che faccio”.