E’ grande festa per il Portogallo, altro trofeo per Cristiano Ronaldo: show di CR7 con la coppa [FOTO]

Altro trofeo per Cristiano Ronaldo. Si è giocata la finale di Nations League, sono scese in campo Portogallo ed Olanda, vittoria per CR7 e compagni con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Guedes. Meglio il Portogallo e successo che può essere considerato giusto, reazione tardiva da parte degli Orange. Al fischio finale grande festa in campo e sugli spalti, in particolar modo scatenato proprio Cristiano Ronaldo, show di CR7 con la Coppa. In alto la fotogallery con tutte le immagini.