Fiorentina, entusiasmo dei tifosi: striscione dedicato a Commisso

C’è entusiasmo in casa Fiorentina, e non poteva essere altrimenti. Euforia dei tifosi viola dopo l’ufficialità di ieri che ha sancito il cambio di proprietà dai Della Valle all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso.

“Commossi per Commisso. Torneremo grandi ancor“. E’ il testo di uno striscione affisso, nella tarda serata di ieri sera, all’esterno della cancellata di ingresso della tribuna autorità dello stadio “Franchi” e dedicato al nuovo proprietario. Commisso oggi sta avendo la sua prima giornata operativa come presidente della Fiorentina, con visita in mattinata al centro sportivo “Davide Astori”. Nel pomeriggio è previsto un incontro con la stampa alle ore 16, e successivamente alle 17 un ‘bagno di folla’ allo stadio che sarà aperto ai tifosi.