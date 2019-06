Il Milan verso l’esclusione dall’Europa League: al suo posto pronto il Torino!

Sono ore caldissime in casa Milan, non solo la questione allenatore e calciomercato ma quella ancora più importante legata al fair play finanziario, nelle ultime ore novità molto importante che riguardano altri club del massimo campionato. Nel dettaglio gli avvocati del club rossonero sono a Nyon con l’obiettivo di essere condannati subito, pena l’esclusione dalla prossima Europa League ricevendo in cambio una dilazione dei tempi di rientro imposti dal Fair Play finanziario, il Milan punta dunque su una sanzione immediata con la possibilità di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2022 e non le 2021. La Uefa sembra dunque indirizzata verso l’esclusione dall’Europa League ed il Milan è pronto ad accettare la decisione. Al suo posto dentro il Torino che ha chiuso la stagione al settimo posto, alle spalle della Roma.