Inter, Icardi ripercorre la stagione su Instagram: aria di addio? [VIDEO]

Mauro Icardi ripercorre su Instagram l’ultima stagione con la maglia dell’Inter: un video in bianco e nero per quello che potrebbe essere stato l’ultimo ricordo in nerazzurro. L’attaccante argentino richiama alla memoria i gol, le esultanze. Una stagione negativa sia dal punto di vista dei numeri che da quello extra-calcistico per Icardi che è sempre più fuori dai piani di Antonio Conte. L’intenzione di Icardi e famiglia sarebbe quella di restare all’Inter ma le voci di possibili scambi con Manchester United, Juventus o Roma si fanno sempre più insistenti. In basso il VIDEO pubblicato da Icardi.

