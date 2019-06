E’ Chiesa show, l’Italia va! Tris all’esordio alla Spagna, così è uno spettacolo [FOTO]

1 /31 GUARDA le altre FOTOGALLERY

85′ – Terzo ed ultimo cambio per l’Italia, esce Bonifazi ed entra Bastoni.

82′ – E sono tre! L’Italia chiude la gara. Pellegrini realizza il rigore da lui stesso procurato, assegnato dall’arbitro solo dopo aver consultato il Var.

77′ – Ceballos manda a spasso i difensori azzurri, ma la conclusione è alta.

74′ – Adesso la Spagna prova a schiacciare l’Italia, che per ora resiste. La stanchezza inizia a farsi sentire.

63′ – L’Italia raddoppia, ancora Chiesa! Orsolini mette in mezzo, Cutrone si fa rimpallare il tiro ma il pallone arriva a Chiesa, che da due passi mette dentro. Azzurri avanti!

59′ – Secondo cambio per l’Italia: esce Kean, entra Cutrone.

54′ – Soler ci prova da limite dell’area, risponde presente Meret, alla prima vera e propria parata del match.

49′ – Chiesa sfiora il raddoppio! L’attaccante parte dalla sinistra, si accentra e prova il tiro, il pallone finisce poco fuori dal palo, buona parte azzurra in questa ripresa.

46′ – Inizia la ripresa, cambio anche nella Spagna all’intervallo: esce Fabia Ruiz, entra Merino.

45’+4 -Dopo 4 minuti di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 il parziale.

41′ – Primo cambio per l’Italia, forzato: Zaniolo costretto ad uscire in barella, fatale un colpo alla testa subito a metà primo tempo, entra Orsolini.

35′ – L’Italia trova il pari! Super gol di Chiesa! Grande accelerazione dell’esterno viola che salta il diretto avversario e mette in mezzo, il suo è un tiro-cross che si insacca anche per l’errore del portiere, che non copre il suo palo.

26′ – Nessuna occasione, ancora, per l’Italia. Impalpabili i tre davanti, solo Kean ha provato a fare un po’ più di movimento.

18′ – Non una grande reazione per l’Italia, la Spagna controlla bene.

8′ – Doccia fredda per l’Italia, la Spagna va in vantaggio. Dani Ceballos segna un gran gol dal limite dell’area, con una conclusione (marcatura ‘larga’ di Barella) che si infila all’incrocio dei pali.

5′ – L’atteggiamento iniziale dei ragazzi di Di Biagio sembra rispecchiare molto quello dei ‘più grandi’ di Mancini: manovra da dietro, molto possesso palla e subito pressing e raddoppi per recuperare il pallone. L’Italia fa la partita, la Spagna (è strano) è in attesa.

1′ – Si parte!

-In corso gli inni nazionali.

Italia-Spagna Under 21 diretta live – Esordio per gli azzurrini all’Europeo di categoria. L’occasione per tornare a vincere (dopo 15 anni dall’ultima volta) è ghiotta, anche perché si gioca in casa. La prima, però, è già un duro ostacolo: c’è la Spagna. Si gioca al Dall’Ara di Bologna. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con inizio alle ore 21.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Pellegrini, Mandragora, Barella; Zaniolo, Kean, Chiesa.

SPAGNA (4-1-4-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aguirregabiria; Zubeldia; Oyarzabal, Fabian Ruiz, Soler, Ceballos; Borja Mayoral.​