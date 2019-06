Italia Under 21, contro il Belgio per vincere e sperare: le quote di William Hill

Terzo match per gli azzurrini di mister Di Biagio che, dopo la battuta d’arresto subita contro la Polonia, devono dare il massimo contro il Belgio per sperare nella qualificazione. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a supportare i giovani atleti con quote imbattibili. Il bookmaker, inoltre, accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback.

Ritornano in campo gli azzurrini dell’Under 21, impegnati nelle fasi a gironi degli Europei. Dopo un inizio di torneo promettente, segnato dalla vittoria contro la Spagna per 3-1, la formazione di Di Biagio ha subito una sconfitta nel match contro la rivelazione del girone, la Polonia, ora prima nel gruppo A a punteggio pieno. L’Italia scivola così in una posizione molto complicata in ottica qualificazione, con la semifinale che potrebbe essere compromessa anche in caso di vittoria. Mettere k.o. la nazionale belga, ultima e già estromessa dalla competizione, è imperativo e la lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, dà fiducia all’Italia, favorita a quota 1.33. Per qualificarsi come primi i ragazzi di Di Biagio devono al tempo stesso sperare in un successo degli spagnoli contro la Polonia, a patto però che non segnino troppi goal, condizione che potrebbe causare l’estromissione italiana per differenza reti negli scontri diretti. L’ipotesi peggiore per gli italiani, ovvero il successo del Belgio – che proverà comunque a fare bella figura contro la nazionale padrona di casa – è quotata a 7.00, mentre il pareggio – altra opzione off-limits per gli azzurrini – moltiplica la posta per cinque volte. Per chi vorrà giocare sul numero di goal messi a segno, interessante il moltiplicatore offerto da William Hill per Italia Under 21 Vincente e Under 3.5 Goal, in vetrina a 2.25.

Da non perdere anche Spagna – Polonia, che condizionerà anche la sorte della nazionale italiane. Contro ogni pronostico, la Polonia è a un passo dall’approdo in semifinale e, per concretizzare il passaggio turno, ai polacchi basterà non perdere contro la Spagna. Dal canto loro gli spagnoli, attualmente a tre punti, hanno ancora delle chance di qualificazione, ma per riuscire nel loro intento non possono permettersi un ko. Per guadagnarsi il primo posto, gli iberici dovrebbero imporsi sugli avversari con tre o più goal di scarto, oppure vincere e sperare in una mancata vittoria degli azzurrini. William Hill vede favorita la Spagna (1.22), mentre la vittoria della rivelazione del torneo varrebbe ben 12 volte la giocata. Anche il pareggio, in vetrina a 5.50, moltiplica abbondantemente la posta.