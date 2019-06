“Se restero’ a Napoli? Non lo so, credo di si’. Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal”. Sono le importanti dichiarazioni di Kalidou Koulibaly parlando a Goal.com dopo la vittoria del Senegal contro la Tanzania in Coppa d’Africa, tante voci di mercato ma il calciatore sembra concentrato sul club azzurro. “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perche’ questo e’ il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Sono al 200% con la testa rivolta al Senegal e insieme ai 15 milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d’Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede”.