Dopo il caso calcioscommesse che ha coinvolto il Valladolid del “fenomeno” Ronaldo, il Girona, retrocesso, chiede di essere riammesso nella Liga. La Operacion Oikos, questo il nome dell’indagine avviata, sta facendo luce sul caso. Prima la pubblicazione di un’intervista a Iñigo Lopez sul Mundo, che ha ammesso che Gimnastic-Huesca del 2017-2018 era truccata e poi i flussi di scommesse anomali provenienti da Ucraina e Cina hanno sconvolto il calcio spagnolo. Lopez ha anche detto di aver preso soldi per vincere.

Alla luce delle sue parole, Lopez è stato sospeso in attesa del processo e ieri non ha giocato nella vittoria del Deportivo sul Malaga nello spareggio per la promozione nella Liga. Ora, emerge un nuovo scenario. Il Girona, retrocesso come terzultima, chiede il ripescaggio a svantaggio del Valladolid, salvatosi con 41 punti. Il Valladolid è di proprietà dell’ex calciatore dell’Inter Ronaldo. L’indagine andrà avanti ma difficilmente i bianco-viola rimarranno nella Liga.