Tribunale UE, non c’è rischio di confusione tra il Milan e marchi Hotels Marriots

Il Milan deve fare i conti con una sentenza Uefa che dovrebbe escluderlo dall’Europa League per la prossima stagione ma con la possibilità di arrivare al pareggio di bilancio con un anno in più, nel 2022 invece del 2021. Nel frattempo come specifica un articolo del Sole 24 Ore Radiocor Plus secondo il Tribunale Ue non c’è alcun rischio di confusione tra il marchio AC MILAN e i marchi AC HOTELS BY MARRIOTT e AC HOTELS MARRIOTT per servizi alberghieri. La storia risale al 2013 quando il Milan ha ottenuto la registrazione del segno figurativo AC MILAN e l’ha notificata all’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) per farlo valere anche come marchio europeo per alcuni beni e servizi tra cui servizi alberghieri. La Marriott Worldwide si era opposta alla registrazione come marchio dell’Unione europea, la richiesta è stata respinta.