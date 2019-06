Milan, il saluto di Cristian Zapata: “Lascio dopo 7 anni meravigliosi, grazie a tutti”

Dal suo profilo Instagram, il difensore del Milan, Cristian Zapata, ha annunciato il divorzio dal club rossonero dopo 7 stagioni: “Dopo sette anni meravigliosi lascio il Milan. Voglio ringraziare la società che mi ha offerto l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi del mondo, tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo ed intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo”.

Il difensore colombiano classe 1986 era approdato al Milan nell’agosto 2012 in prestito dal Villareal, per poi essere acquistato a titolo definitivo l’anno successivo. In maglia rossonera ha collezionato 148 presenze e 5 gol. Ora per Zapata ci sarà la nuova avventura con la maglia del Genoa. In basso il post su Instagram.