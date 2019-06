Milan, a tutto Salvini: il nuovo allenatore e lo stadio San Siro

“Visto che non vinciamo il campionato, vinciamo le elezioni…”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, il tifoso rossonero è al mercato di Potenza prima di un comizio elettorale per le amministrative. ‘‘Chi prendiamo? Inzaghi? Non mi fate parlare, altrimenti dicono che il ministro si mette a fare anche l’allenatore… Spero da milanista di tornare a gioire almeno una volta ogni tanto… Certo -avverte in diretta Fb- non comprano qualcuno che costruisce il gioco…’‘. Salvini chiede un nuovo stadio per Milano: ”Da milanista sono affezionato al vecchio stadio, ma un conto è l’affetto, io voglio uno stadio nuovo e sicuro secondo gli standard europei…”.