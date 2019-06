Palermo, sospiro di sollievo: Balata dà ragione al club rosanero

Sospiro di sollievo in casa Palermo. La Lega di Serie B nelle ultime ore ha fatto un passo indietro e ha confermato che il debito del Palermo non ammonta al milione e settecentomila euro ma a molto meno, poco più di 328 mila euro, si avvicina sempre di più dunque l’iscrizione per il club rosanero. Il presidente Balata ha accolto l’istanza del Palermo. “All’esito – si legge nella lettera inviata dallo stesso Balata al club siciliano – sono a comunicarVi che l’importo dovuto dal Palermo calcio alla Lega ammonta all’importo di euro 328.126,57 e non a quello diverso precedentemente indicato”. Il Palermo dovrà ora saldare questo debito entro oggi “pena il mancato rispetto delle scadenze federali”.