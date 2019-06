PANCHINA ROMA – Svolta in panchina in casa Roma. L’ultima stagione del club giallorosso è stata deludente, la squadra prima di Di Francesco e poi di Ranieri ha mancato la qualificazione in Champions League. Adesso sta per prendere il via un nuovo progetto con l’intenzione di essere protagonista nella prossima stagione, nelle ultime ore scatto importante per la panchina. E’ andato in scena un incontro con il tecnico Fonseca, c’è l’accordo per un triennale, la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare entro le prossime ore. L’ultimo ostacolo è lo Shakhtar, la Roma vorrebbe evitare di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto.