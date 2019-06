Reggina, c’è l’accordo con Toscano! E un ex Milan entra a far parte della società

Si inizia a fare sempre più chiaro il quadro legato al nuovo allenatore della Reggina. C’è infatti l’accordo con Mimmo Toscano, reggino doc ed ex calciatore amaranto. Da settimane, il suo nome è in cima alla lista di Taibi per il dopo Cevoli. Si attendeva una fumata bianca nei giorni scorsi, non arrivata a causa del suo contratto ancora in essere con la Feralpisalò che lo ha esonerato prima della disputa dei playoff. Proprio per questo motivo, la firma non arriverà prima della prossima settimana, in seguito all’incontro tra il tecnico e la società bresciana.

Nel frattempo, è stato raggiunto l’accordo con Alessio Spataro, che ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile. Sino al 2017 Spataro ha ricoperto il ruolo di Supervisore Tecnico per il Milan relativamente alle Scuole Calcio affiliate, adesso si occuperà dei giovani amaranto. Quest’oggi è andato in scena un pranzo durante il quale le parti si sono dette definitivamente “sì”.