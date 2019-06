Please wait...

Conferenza Totti, bordate clamorose: “mi dimetto, non è colpa mia, le bandiere non passano” [FOTO]

Situazione sempre più complicata in casa Roma dopo l’addio di Francesco Totti . Difficoltà che, secondo i bookmakers, potrebbero portare addirittura ad una cessione del club. In particolare, l’agenzia Sisal Matchpoint quota a 6,00 l’addio della proprietà americana entro un anno (la scadenza è fissata al 30 giugno 2020).

Roma, secondo i bookmakers si potrebbe arrivare alla cessione del club

