Stadio Roma, impianto fuori dalla Capitale? La sindaca Raggi allo scoperto

STADIO ROMA – In casa Roma a tenere banco è la questione panchina, sempre più vicino l’arrivo di Fonseca, accordo raggiunto nelle ultime ore. Un altro argomento caldo per i giallorossi è quello relativo allo stadio, la sindaca Virginia Raggi ha parlato dell’ipotesi di spostamento dello Stadio della Roma fuori dalla Capitale. “Basta chiacchiere”. Il messaggio alla società calcistica è diretto: “il mio unico interesse è che la Roma mantenga gli impegni presi con la città: prima le opere per i cittadini e poi il campo di calcio. Prima si uniscono via del Mare e via Ostiense e si potenzia la Roma-Lido e poi si fa lo stadio. Mi auguro che domani la società porti una proposta concreta e definitiva”, ha concluso.