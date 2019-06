Stupro Neymar, la Federazione brasiliana non esclude la rinuncia del calciatore alla Coppa America

Francisco Noveletto, vice-presidente della CBF, non ha escluso la possibilità che Neymar rinunci alla Coppa America dopo le vicende che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane. L’asso del Psg è accusato di stupro da una ragazza 27enne che sostiene di essere stata violentata dal giocatore lo scorso 15 maggio a Parigi. Intanto, i tifosi hanno accolto Neymar con applausi e cori ed il calciatore è sembrato sereno e concentrato sulla competizione, tant’è che si è fermato per i selfie di rito.

Ad essere meno convinti della sua serenità e della sua partecipazione alla Coppa America sono i dirigenti della federcalcio brasiliana: “Il rischio è che con il “caso Neymar” il Brasile non centri l’obiettivo. Conosco la stampa – le parole rilasciate ai microfoni della tv SBT e riportate dai siti brasiliani come Terra e Uol Esporte – e so che per lui non sarà facile anche perché mi dicono che potrebbe arrivare un nuovo video”. “Se dovessi puntare qualche soldo scommetterei sulla rinuncia da parte del giocatore, non credo sia nelle condizioni psicologiche per disputare la Coppa America e affrontare i giornalisti”, ha aggiunto Noveletto, precisando che le sue sono opinioni personali e che non parla in nome e per contro della Federazione”.