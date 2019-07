Arbitri Serie A, promossi e dismessi per la prossima stagione: Nicchi annuncia novità in sala VAR

Anche per gli arbitri di Serie A inizierà ad agosto una nuova stagione. Come ogni anno ci sono direttori di gara promossi o dismessi per sopraggiunti limiti d’età. Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i due arbitri promossi dalla Can B alla Can A per la stagione 2019/2020. Dismessi invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Per quanto riguarda gli assistenti, promossi in Can A Baccini di Conegliano, Bresmes di Bergamo, Colarossi di Roma 2, Imperiale di Genova e Vecchi di Lamezia Terme; dismessi Tasso di La Spezia per motivate valutazioni tecniche, Di Liberatore di Teramo, Marrazzo di Frosinone, Posado di Bari, Tonolini di Milano e Vuoto di Livorno per limiti di età.

Novità anche in sala VAR come annunciato da Marcello Nicchi, presidente AIA. A Coverciano dovrebbe nascere una sala unica per il VAR come spiega Nicchi: “Spero che il comune di Firenze ci dia presto le autorizzazioni per fare i lavori. E’ un progetto sensazionale se ci danno le autorizzazioni velocemente: là dentro possiamo fare tutto, dibattiti, spiegazioni. Magari una domenica si gioca una partita importante e perché non vederla insieme ai due presidenti delle società?”.

Altra novità al vaglio degli organi competenti è quella di far parlare gli arbitri il martedì successivo alla giornata di campionato: “Gli arbitri a Coverciano potranno spiegare la situazione e le dinamiche delle scelte fatte la domenica precedente”. Dello stesso avviso il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Auspico che le immagini della tecnologia Var possano essere commentate dai diretti protagonisti, coloro che hanno l’interpretazione autentica”.