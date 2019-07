Atalanta, 6 gol al Renate: nuove indicazioni per Gasperini [FOTO]

L’Atalanta non si ferma e fa suo serio per la prossima stagione, continua la preparazione con l’intenzione di essere protagonisti in campionato e Champions League. Nella terza uscita amichevole di questo precampionato l’Atalanta supera 6-0 il Renate al Centro Sportivo Comunale di Clusone (due tempi da 35′). Ad assistere alla partita anche il presidente Antonio Percassi. Davanti a un folto pubblico (tribuna esaurita anche questa volta), parte forte la squadra di Gasperini che sblocca il match dopo pochi secondi con Barrow, splendidamente assistito da Iličić. Al 9′ arriva anche il raddoppio di capitan Papu Gomez al termine di una bella azione manovrata, rifinita da Pašalić. Al 13′ ancora Barrow è bravo a battere il portiere avversario smarcato da Gomez, firmando la doppietta personale. L’attaccante gambiano è sempre pericoloso in questo primo tempo: per lui anche un palo al 20′ e due reti annullate.

Nella ripresa mister Gasperini cambia completamente l’undici. Colley all’11’ firma il 4-0 con un bel destro di prima intenzione su assist di Malinovskyi. Al 17′ arriva anche il 5-0 di Muriel con una girata fulminea su assist di de Roon. Nel finale arriva anche il 6-0 con Colley, ben smarcato da Traore. Al termine dell’amichevole, i nerazzurri hanno disputato una partitella in famiglia. Domani squadra di nuovo al lavoro a Clusone con una doppia seduta.