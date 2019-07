Balotelli, i bookmakers si sbilanciano sul futuro dell’attaccante: tutte le quote

Il futuro di Mario Balotelli non si è ancora delineato. C’è chi pensa possa tornare in Italia e chi, invece, è più propenso a credere ad una nuova avventura all’estero. L’ipotesi che va per la maggiore, almeno tra i bookmakers, è la Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero già stati dei contatti con il suo agente, Mino Raiola. Sul tabellone Snai i viola hanno staccato il West Ham diventando l’opzione numero uno per il calciatore ex Inter, a 2,50. Gli inglesi, riferisce Agipronews, sono invece saliti fino a 3,00. A 8,00 altre due ipotesi che lo riporterebbero in Serie A: il Brescia, la sua squadra del cuore, e il Parma, altra compagine sulle sue tracce.

