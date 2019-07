Il Boca annuncia De Rossi: “benvenuto Daniele”, il video è da brividi

“Benvenuto Daniele”, con questo messaggio il Boca Juniors annuncia l’arrivo del centrocampista ex Roma De Rossi, inizia una nuova avventura per il calciatore che ha intenzione di togliersi altre soddisfazioni. De Rossi nel video ringrazia il club che gli ha permesso di “coronare il sogno di giocare nel Boca”, parla di un “club fondato da italiani” e che da piccolo seguiva per Maradona, la Bombonera e per la passione dei tifosi. Nel frattempo ai microfoni di Radio Radio, ha parlato il presidente del Boca, Daniel Angelici. “In primo luogo l’ho portato perche’ si e’ sempre espresso in maniera bella nei confronti del Boca e delle tradizione che questa squadra rappresenta. Poi e’ arrivato in Argentina – spiega Angelici – grazie alla presenza di Burdisso che e’ il nostro direttore sportivo e che mi ha parlato della sua passione per il Boca”.

“Inoltre per il livello dell’essere umano e perche’ non bisogna dimenticare che il Boca e’ stata fondato da alcuni immigrati italiani, dalla gente del “Puerto”, della zona di Genova – ha aggiunto Angelici -. Il calcio argentino e’ diverso da quello italiano, soprattutto sul piano della velocita’ di gioco. E’ una sfida importante quella che sta affrontando De Rossi. Visto il valore della sua “gerarchia”, del suo carattere, del suo modo di essere, penso che sara’ un trionfatore”. Si parla anche di mercato e del presunto interessamento della Roma per Almendra. “Il Ds della Roma ha parlato con Burdisso ma non e’ arrivata nessuna proposta concreta…”. Ancora su De Rossi: “Ha un contratto che dura un anno, fino al 30 Giugno del 2020. Con un giocatore con la carriera de De Rossi non crescono solo i compagni che ha al suo fianco, ma soprattutto crescono i ragazzi di 13-14 anni che abbiamo nelle giovanili e che miglioreranno sicuramente, perche’ saranno ispirati da un centrocampista di questo calibro”.