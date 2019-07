Bologna, ufficiale: Di Vaio è il nuovo responsabile scouting

“Il Bologna Fc 1909 comunica che a partire da questa stagione Marco Di Vaio sarà il nuovo responsabile scouting. Di Vaio lavorerà al fianco di Walter Sabatini e si occuperà anche dell’individuazione a livello internazionale di giocatori per i Montreal Impact”. Con questo comunicato ufficiale il Bologna ha ufficializzato il nuovo incarico per Marco D Vaio, la squadra sta preparando la prossima stagione con l’intenzione di disputate una stagione all’altezza, la squadra è ancora sotto shock per il dramma che ha colpito Sinisa Mihajlovic, l’allenatore sta portando avanti la battaglia contro la leucemia.