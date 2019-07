Ultime ore calde di calciomercato non solo in Serie A ma anche all’estero. Dopo la cessione di Joao Felix all’Atletico Madrid il Benfica ha individuato il sostituto, si tratta del calciatore del Real Madrid Raul de Tomas per 20 milioni di euro, firmato un contratto fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. In Serie C veramente scatenato il Bari, mancano gli ultimi dettagli per l’attaccante Mirko Antenucci, un colpo clamoroso per la squadra del presidente De Laurentiis che a questo punto si candida ad essere la candidata alla promozione. L’arrivo di Sarri alla Juventus potrebbe portare all’addio di tre calciatori che non sembrano rientrare nei piani dell’ex Napoli, stiamo parlando di Khedira, Matuidi e Mandzukic. Andersen è un calciatore del Lione, accordo trovato per 25 milioni con il difensore che lascia la Sampdoria dopo una stagione da grande protagonista. Secondo quanto riferito da Sky Sport durante lo speciale calciomercato si muove il Cagliari, è fatta per per l’acquisto di Federico Mattiello dall’Atalanta. Si è riaperta la trattativa tra lo Shangai e la Roma per la cessione di El Shaarawy, l’attaccante sembra aprire alla cessione. Torino su Kouamè, l’Atalanta su Radu. Bocchetti verso il Verona.