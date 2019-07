Calciomercato Fiorentina, confronto Commisso-Chiesa a New York: le ultime

Una vittoria e una sconfitta per la Fiorentina all’International Champions Cup, in attesa della sfida di mercoledì contro il Benfica. La tournée americana permette al neo patron Rocco Commisso di essere molto più presente al fianco della squadra viola, gestendo da vicino ed in prima persona diverse situazioni di mercato.

Tra queste, la più spinosa: quella riguardante il futuro di Federico Chiesa. La volontà del presidente è chiara: vuole trattenere il figlio d’arte e costruire l’11 intorno a lui. Proprio per questo, i due hanno avuto un confronto a New York, con il numero uno italoamericano che ha ribadito al calciatore la sua volontà.