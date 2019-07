Calciomercato Inter, Marotta su Lukaku: “sono ottimista”

“Ottimista su Lukaku? Sono ottimista su tutto”. E’ la battuta dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a margine della conferenza stampa per l’amichevole contro il Lugano (Svizzera), ha parlato dell’interesse con l’attaccante Lukaku, la trattativa è in stato avanzato ma ancora non chiusa. Il dirigente interista ha poi voluto ringraziare le autorità svizzere per il ritiro a Lugano: “Ci eravamo trovati qua circa un mese fa, ho colto nei miei interlocutori un po’ di preoccupazione, quella di non riuscire a raccontare l’Inter – le parole del dirigente nerazzurro, in conferenza stampa –. Oggi ci troviamo a concludere un ottimo ritiro da qualsiasi punto di vista. Non faccio nomi, ma vorrei ringraziare tutte le autorita’ che ci hanno dato ospitalita'”.