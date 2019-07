Calciomercato Milan, Maldini e Boban irritati con gli agenti di Bennacer: intanto spunta un difensore

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. Maldini e Boban sono al lavoro per regalare a Marco Giampaolo il regista che l’allenatore desidera. Il nome è sempre quello di Bennacer. L’accordo con l’Empoli è totale: 16 milioni più 2 di bonus, ma la firma slitta da più di una settimana. Il motivo? Gli agenti del calciatore. In toscana, il centrocampista algerino, impegnato in Coppa d’Africa, guadagna 400.000 euro. Il Milan ha offerto un ingaggio da oltre un milione, ma gli agenti di Bennacer giocano al rialzo, cosa che sta irritando e non poco il Milan. Un affare, per ora, non a rischio e che nel giro di 48 ore potrebbe trovare la chiusura definitiva. Se, invece, continuasse il tira e molla con gli agenti, il Milan potrebbe virare su altri obiettivi. Intanto, spunta un’altra idea per la difesa. Oltre a Lovren del Liverpool, nelle ultime ore, i rossoneri hanno fatto dei sondaggi concreti con l’entourage di German Pezzella, difensore della Fiorentina. I viola non vogliono cedere il centrale argentino, ma di fronte ad un’offerta di 18-20 milioni potrebbero vacillare. Il Milan resta vigile e monitora tutte le situazioni.

