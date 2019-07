Calciomercato Milan, arriva Theo Hernandez: previste per domani le visite mediche

CALCIOMERCATO MILAN – Si muove anche il Milan con l’obiettivo di rinforzare la squadra per la prossima stagione, il gap con le big del campionato è ancora molto ampio ma le prime mosse dei rossoneri possono considerarsi incoraggianti. E’ ad un passo infatti l’arrivo di Theo Hernandez, sono state infatti fissate per la giornata di domani alla clinica La Madonnina di Milano le visite mediche per il terzino francese classe 1997, accordo totale raggiunto nelle ultime ore con il Real Madrid, nell’ultima stagione in prestito al Real Sociedad, l’accordo invece tra il calciatori e Paolo Maldini era stato raggiunto una settimana fa. Poi l’accordo con i Blancos per un prestito con obbligo di riscatto.