Calciomercato, le notizie di oggi – Novità Veretout e Andersen, nomi Verona, centrocampista per il Genoa

CALCIOMERCATO – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

NOVITA’ PER VERETOUT, ANDERSEN E NON SOLO – Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. Incontro tra Fiorentina e Milan, continua il pressing dei rossoneri per il centrocampista Veretout, si è parlato anche di due calciatori che potrebbero fare percorso inverso (LE ULTIME TRATTATIVE)

I NOMI PER IL VERONA – Dopo la promozione nel campionato di Serie A l’Hellas Verona si tuffa sul mercato con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza. La squadra può contare su una buona base ma avrà bisogno di calciatori di categoria. Per questo motivo l’obiettivo è regalare al tecnico Juric un attaccante di grande spessore (LE DUE IDEE PER L’ATTACCO E IL NOME DEL DIFENSORE)

UN CENTROCAMPISTA PER IL GENOA – Il presidente Preziosi ha imparato la lezione dopo l’ultima stagione di sofferenza che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata ed adesso sta costruendo un Genoa importante per il prossimo campionato. Per la difesa sono arrivati Zapata e Barreca, per l’attacco Pinamonti, calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. Adesso le attenzioni della dirigenza sono rivolte al centrocampo (IL NUOVO OBIETTIVO)

LE ALTRE TRATTATIVE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino è forte su Adam Masina, ex difensore del Bologna oggi al Watford. La Lazio è vicinissima a chiudere il secondo colpo. Dopo Lazzari, c’è l’accordo con il Copenaghen per il difensore slovacco Denis Vavro. Il centrale costerà 9 milioni.