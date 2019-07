“Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del difensore Kastiot Dermaku (Scandiano, 15/01/1992), che ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2023. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al Cosenza (32 presenze e 1 rete), club dal quale si è svincolato”. E’ questo il comunicato ufficiale del Parma che ha ufficializzato l’arrivo di Dermaku, il difensore verrà valutato in ritiro per una eventuale conferma oppure per un prestito con l’obiettivo di giocare con continuità. Il Parma si muove in attesa dei botti.