Calciomercato Serie B e Serie C, tre acquisti per la Salernitana: Bari scatenato, colpi di Gozzano e Pistoiese

Non si muovono solo le squadre di Serie A. Molto attivo anche il calciomercato di Serie B e Serie C. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Tris di colpi per la Salernitana. Arrivano Billong, Kiyine e Giannetti. La Juve Stabia lavora ad uno scambio con il Catanzaro: Paponi in Calabria, Fischnaller in Campania.

Scatenato il Bari. Ufficializzati gli arrivi di Frattali e Scavone dal Parma. I Galletti non si fermano qui. Per la difesa piacciono Danilo Quaranta dell’Ascoli e Marco Perrotta del Pescara. Seguito anche il jolly offensivo del Carpi, Sabbione.

Colpo importante per la Pistoiese. I toscani hanno messo sotto contratto lo svincolato Francesco Valiani, ex Livorno. Importante innesto anche per il Gozzano: arriva Martin Rolle, trequartista argentino dell’Asteras Tripolis. Il portiere Confente, la scorsa stagione alla Reggina passa al Siena dal Chievo. Nunzio Di Roberto passa, invece, alla Cavese.