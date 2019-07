Calciomercato Serie A, le ultime trattative: Brescia, Lecce e Parma molto attive

Il calciomercato entra sempre più nel vivo. In particolare sono molto attive le neopromosse Brescia e Lecce, ma anche il Parma cerca rinforzi importanti. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. La squadra di Cellino e Corini lavora per due centrali difensivi, di cui uno di esperienza. I nomi al vaglio sono quelli di Ceccherini e Vitor Hugo della Fiorentina. Molto più facile arrivare al primo. Il secondo difensore potrebbe arrivare dal Milan. Si tratta di Matteo Gabbia, giovane che ha fatto molto bene al Mondiale Under 20. Non solo la difesa il reparto da migliorare. Si valutano anche nomi per il centrocampo. Mathias Pereira-Lage del Clermont resta sempre un obiettivo, le new entry sono Matias Rojas del Cerro Porteño e Bouna Sarr, esterno del Marsiglia. Per il ruolo di punta si continua a monitorare la situazione di Stepinski.

Un’altra neopromossa che si sta muovendo tanto è il Lecce. Per la difesa il nome forte resta quello di Rogel, uruguayano del Krylya Sovetov Samara. Buone possibilità di chiudere l’operazione Ciano, nonostante il pressing del Parma. In prospettiva piace l’attaccante della Primavera dell’Inter Facundo Colidio.

Il Parma è ad un passo da Cornelius. L’attaccante danese si trasferirà alla corte di Roberto D’Aversa dall’Atalanta per 6,5 milioni più 250 mila euro di bonus. I ducali cercano anche un’altra punta. Il sogno resta sempre il ritorno di Roberto Inglese, seppur molto difficile. Le alternative portano i nomi di Barrow e Stepinski. Per la fascia sinistra piace Giuseppe Pezzella.