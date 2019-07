Calciomercato Serie C, il punto: la Reggina si muove anche in uscita, la Sambenedettese blinda Rapisarda

Si muovono le squadre di Serie C sul calciomercato con l’obiettivo di completare le rose nel minor tempo possibile con l’intenzione di preparare al meglio la prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative riportate dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Il Potenza ha perfezionato l’acquisto del difensore Luigi Silvestri dalla Vibonese, la Ternana continua a spingere per il ritorno di Palumbo, per l’attacco la prima scelta è Francesco Forte. Il Sudtirol ha acquistato il difensore Polak, arriva in prestito anche l’attaccante Matteo Rover. Nel mirino del Teramo c’è il giovane difensore Giuseppe Aurelio, la Carrarese ha messo nel mirino l’attaccante Baclet della Reggina, l’Alessandria invece su De Falco. Giacomo Venturi alla Reggiana, Francesco Rapisarda non si muoverà dalla Sambenedettese.