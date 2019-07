Diritti tv, Cairo è prudente: “Canale della Lega? Non è così scontato”

Giornata intensa per il presidente del Torino, Urbano Cairo. Il numero uno granata è stato impegnato nella presentazione dei palinsesti di La7, canale di cui è proprietario. Occasione per parlare della questione diritti tv che si prolunga tra l’offerta di Mediapro, ancora insoluta, e la proposta della nascita del canale di Lega: “Non mi candido a fare il concessionario per la pubblicità del canale della Lega Calcio, anche perché non so se questo canale vedrà mai la luce, è una cosa da esaminare”. Non è tutto così scontato e non è tutto oro quello che luccica. Va visto tutto con molta prudenza“, ha concluso Cairo.

Torino, che gol ha fatto Simone Zaza? [VIDEO]