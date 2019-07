Torino, che gol ha fatto Simone Zaza? [VIDEO]

Il Torino continua il lavoro a Bormio in vista dell’esordio del 25 luglio in Europa League contro la vincente di Debreceni-Kukesi. Allenamenti duri e intensi quelli sottoposti da Walter Mazzarri ai suoi calciatori per evitare di arrivare impreparati alla doppia sfida del secondo turno preliminare. A margine dei lavori tecnico tattici, c’è però spazio anche per alcuni siparietti simpatici. Dopo il gol nella partitella di fine allenamento di ieri messo a segno da Lyanco con una strepitosa acrobazia, è stato il turno di Simone Zaza cimentarsi con le battute dei calci d’angolo. Proprio su uno di questi tentativi, l’attaccante granata ha voluto “osare” con una rabona (il tiro con i piedi incrociati). Vista la rete che ne è venuta fuori, i tifosi si augurano che Zaza possa ripetere prodezze del genere in Europa League e in campionato. Nel video in basso il risultato che ne è venuto fuori.