Si è giocata un’altra partita valida per l’Europei Under 19, sarà la Spagna l’avversario del Portogallo nella finale che preannuncia grande spettacolo e che si disputerà in Armenia. Gli iberici che hanno eliminato l’italia si sono imposti contro la Francia, la partita si è risolta dopo i calci di rigore, 4-3 il risultato finale. Sia i tempi regolamentari che quelli supplementari erano termine sul punteggio di 0-0, una partita equilibrata dunque fino all’ultimo minuto.